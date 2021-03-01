  • 27 марта 202127.03.2021суббота
  • USD75,7576
    EUR89,2576
  • В Тюмени -1..1 С 5 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы могут поиграть в древнеславянские игры на фестивале "Искра-тека"

Общество, 14:22 27 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С реконструкцией игр, в которые играли наши предки, могут ознакомиться тюменцы на фестивале настольных игр "Искра-тека", который открылся в мультицентре "Контора пароходства" 27 марта.

"Посмотрели в интернете, какие были игры раньше, в древности, все изучили. Взять ту же "Мельницу", которая была распространена по всему земному шару. О ней, по сути, не знают. Она представлена сегодня на нашем фестивале", – поделился директор компании "Туми-иши" Андрей Протасов.

Гости фестиваля могут поиграть в такие игры, как "Тавлея" – древние шахматы, "Дальдоза" – у славян она называлась "Ладьей". Также мастерская "Туми-иши" представила три древнеегипетские игры "Сенет", "Псы и шакалы", "Манкала".

"В древности игры имели сакральное значение. Если взять древнеегипетские игры, то они назывались играми богов. Каждая имела отношение к определенному богу. В "Тавлею" перед тем, как двинуться в бой играли военачальники, чтобы понимать, что им делать дальше. Она несет тактику стратегии поведения. Игры "Ладья" и "Дальдоза", скорее, имели развлекательный характер, я бы даже сказал, азартный. Любая игра, по своей сути, влияет на развитие мелкой и крупной моторики, стратегического мышления и тактики. Наша мастерская называется "Туми-иши" – это древнеяпонская игра, развивающая моторику. В ней, чтобы собрать камушки, нужно сконцентрироваться, войти в медитативное состояние", – рассказал директор компании "Туми-иши".

﻿

Все игровые наборы создают из дерева пять человек. Для изготовления наборов используется специальное оборудование. Как признается Андрей Протасов, первые комплекты вырезали вручную – они были пилотными. Компания начала выпускать и мини-игры, которые можно брать с собой в дорогу.

Фестиваль продлится до 17 часов. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Контора пароходства , настольные игры , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:05 27.03.2021Спектакль-аудиодневник от питерского режиссера представили в Тюмени
15:10 27.03.2021Бродвейский мюзикл "Семейка Аддамс" покажет Тюменский драматический театр в июне
14:55 27.03.2021Игры на стратегию и смекалку представлены в "Конторе пароходства"
14:52 27.03.2021Тюменские подростки отправятся в эколого-краеведческую экспедицию