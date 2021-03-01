Тюменцы могут поиграть в древнеславянские игры на фестивале "Искра-тека"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С реконструкцией игр, в которые играли наши предки, могут ознакомиться тюменцы на фестивале настольных игр "Искра-тека", который открылся в мультицентре "Контора пароходства" 27 марта.

"Посмотрели в интернете, какие были игры раньше, в древности, все изучили. Взять ту же "Мельницу", которая была распространена по всему земному шару. О ней, по сути, не знают. Она представлена сегодня на нашем фестивале", – поделился директор компании "Туми-иши" Андрей Протасов.

Гости фестиваля могут поиграть в такие игры, как "Тавлея" – древние шахматы, "Дальдоза" – у славян она называлась "Ладьей". Также мастерская "Туми-иши" представила три древнеегипетские игры "Сенет", "Псы и шакалы", "Манкала".

"В древности игры имели сакральное значение. Если взять древнеегипетские игры, то они назывались играми богов. Каждая имела отношение к определенному богу. В "Тавлею" перед тем, как двинуться в бой играли военачальники, чтобы понимать, что им делать дальше. Она несет тактику стратегии поведения. Игры "Ладья" и "Дальдоза", скорее, имели развлекательный характер, я бы даже сказал, азартный. Любая игра, по своей сути, влияет на развитие мелкой и крупной моторики, стратегического мышления и тактики. Наша мастерская называется "Туми-иши" – это древнеяпонская игра, развивающая моторику. В ней, чтобы собрать камушки, нужно сконцентрироваться, войти в медитативное состояние", – рассказал директор компании "Туми-иши".

Все игровые наборы создают из дерева пять человек. Для изготовления наборов используется специальное оборудование. Как признается Андрей Протасов, первые комплекты вырезали вручную – они были пилотными. Компания начала выпускать и мини-игры, которые можно брать с собой в дорогу.

Фестиваль продлится до 17 часов. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова