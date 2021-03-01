Новые музыкальные инструменты получила Голышмановская школа искусств

| Фото: culture.gov.ru | Фото: culture.gov.ru

Новые музыкальные инструменты получила Голышмановская школа искусств. Их доставили по программе поддержки отечественного производителя и оснащения детских школ искусств, рассказала директор ДШИ Ирина Ларионова.

"В прошлом году в рамках нацпроекта "Культура" были выделены 300 тысяч рублей на оборудование виртуального концертного зала. Он пользуется спросом у населения. Теперь даже во время уроков проводим небольшие трансляции – знакомим детей со звучанием органа, редких музыкальных инструментов или симфонического оркестра", - уточнила она.

В Голышмановской детской школе искусств - 544 воспитанника. Юные музыканты учатся играть на фортепиано, балалайке, гитаре, аккордеоне, баяне, ксилофоне и саксофоне.

В 2021 этом были приобретены малый и большой маршевые барабаны из Калуги. По словам педагога Юрия Земляного, они предназначены для участия в шествиях – легкие и крепятся на ремни. Использовать их будут для ансамблей народных и духовых инструментов. В следующем году планируют создать детский духовой оркестр, где тоже понадобятся барабаны.

Как пишет "Комсомольская правда-Тюмень", в рамках нацпроекта "Культура" 13 детских школ искусств 10 муниципальных образований Тюменской области получат музыкальные инструменты. На эти цели выделено 65,7 миллионов рублей, из них 17,7 миллионов - федеральные средства.