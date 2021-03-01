Передвижная лаборатория оценивает состояние дорог в Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Более 10 км новых дорог планируется построить в Тюмени в текущем сезоне, еще около 30 км – реконструировать и отремонтировать, сообщает городская администрация.

Сбор данных о состоянии автополотна ведет дорожная передвижная лаборатория "Трасса". С помощью специальных датчиков она оценивает общее состояние дорожного полотна, измеряет ширину проезжей части и обочины. Так, для определения колейности на спецмашине установлены специальные приборы – 2-D лазерные профилометры, способные определить профиль и глубину колеи.

В 2021 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" принято решение отремонтировать восемь объектов в разных частях города. Список дорог, которые подлежат ремонту в первую очередь, определяют онлайн-голосованием.

Увидеть, где запланированы дорожные работы, тюменцы могут на интерактивной карте портала "Тюмень – наш дом". Для этого достаточно зайти в раздел "Ремонт и реконструкция дорог в 2014–2021 гг.".

Выбрав интересующий объект, пользователь портала получает информацию о видах работ, площади участка и сроках ремонта.