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Возможности экосистемы Сколково обсудят в "Точке кипения"

Общество, 16:57 28 марта 2021

"Точка кипения" во ВКонтакте | Фото: "Точка кипения" во ВКонтакте

Возможности экосистемы Сколково для стартапов обсудят на "Дне Сколково", который пройдет в Тюменском технопарке 30 марта, сообщает "Точка кипения".

Спикерами выступят руководитель департамента регионального развития Юрий Сибирский и руководитель направления по работе с региональными операторами фонда "Сколково" Антон Алимов.

Эксперты ответят на вопросы, почему некоторые заявки не сразу проходят экспертизу и что сделать, чтобы получить реальную помощь от Фонда.

На мастер-классе будет рассказано, как можно даже за полгода, подтянуть свой уровень английского и как выстроить свою систему изучения языка.

Встреча пройдет в зале "Сибирь" и в формате онлайн, начало в 11 часов, регистрация на сайте.

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# Сколково , Точка кипения

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