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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

63 случая COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

Общество, 13:17 28 марта 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

63 новых случая коронавирусной инфекции выявили за сутки в Тюменской области. Всего в России зарегистрировали 9 тыс. 88 новых случаев в 84 регионах, сообщает федеральный оперштаб.

12,8 % пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 336 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 630 человек.

В Москве заболели 1 тыс. 878 человек, в Санкт-Петербурге - 701, в Московской области - 610.

В Челябинской области выявили 135 новых случаев, в Свердловской области - 139, в Ханты-Мансийском автономном округе - 76, в Курганской области - 43, в Ямало-Ненецком автономном округе - 23.

Всего на сегодняшний день в России выявили 4 млн 519 тыс. 832 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 97 тыс. 740 летальных исходов, выздоровели 4 млн 139 тыс. 128 человек.

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