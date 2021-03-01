29 марта в Тюмени будет пасмурно и ветрено, к вечеру похолодает
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Минус 3 - минус 5 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 29 марта, к вечеру похолодает до минус 8 - прогнозирует сервис Gismeteo.
Синоптики обещают пасмурный день, возможны небольшие осадки. Северный ветер будет дуть со скоростью 2-6 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.
Атмосферное давление - 755-763 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения.
Заход солнца в 19 часов 11 минут. Долгота дня 12 часов 56 минут. Сегодня день на 5 минут длиннее, чем вчера.