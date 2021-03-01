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29 марта в Тюмени будет пасмурно и ветрено, к вечеру похолодает

Общество, 08:00 29 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Минус 3 - минус 5 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 29 марта, к вечеру похолодает до минус 8 - прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают пасмурный день, возможны небольшие осадки. Северный ветер будет дуть со скоростью 2-6 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление - 755-763 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения.

Заход солнца в 19 часов 11 минут. Долгота дня 12 часов 56 минут. Сегодня день на 5 минут длиннее, чем вчера.

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