В Тюменской области динамичное развитие экономики влияет на уровень жизни населения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уровень регистрируемой безработицы постепенно снижается в Тюменской области. По итогам 2020 года он составил 1,98%, коэффициент напряженности — 0,64 человека на одну вакансию. Об этом заявил региональный департамент труда и занятости населения на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в режиме видеоконференц-связи.

"Наша с вами задача в сложившихся реалиях и с наименьшими потерями продолжить работу по реализации положений регионального соглашения, обеспечив сохранение экономической базы региона и достойного уровня жизни людей", - подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области, координатор комиссии Владимир Сысоев.

По информации ведомства, в Тюменской области отмечен рост в основных секторах региональной экономики – промышленности, сельском хозяйстве, торговле. За 2020 год индекс промышленного производства составил 121,5%, в России — 97,4%.

Регион по-прежнему входит в число субъектов РФ с наиболее благоприятным инвестиционным климатом. По объему инвестиций на душу населения в 2020 году в Тюменской области в 1,4 раза превышен среднероссийский показатель.

Динамичное развитие экономики сказывается на уровне жизни людей. По итогам 2020 года среднемесячная заработная плата составила 50,6 тыс. рублей, реальная заработная плата увеличилась на 0,9%. Минимальная зарплата установлена в размере 12 тыс. 871 рубля, что выше прожиточного минимума трудоспособного населения и минимального размера оплаты труда в РФ.

Участники заседания обсудили развитие системы социального партнерства в новых условиях. Принято решение о создании трехсторонней рабочей группы для оценки реального состояния системы социального партнерства и разработки предложений по внесению изменений в законодательство по указанному вопросу, в том числе касающихся механизмов стимулирования к созданию объединения работодателей. Предложения поддержаны представителями профсоюзов Тюменской области.