Индексация пенсий и новый порядок экзаменов в ГИБДД: какие изменения ждут россиян в апреле

| Фото: fas.gov.ru | Фото: fas.gov.ru

Индексация социальных пенсий, запрет на продажу техники без российского ПО, защита инвесторов, новая минимальная цена на сигареты и другие нововведения ожидают жителей России в апреле, сообщает Госдума РФ.

Так, с 1 апреля на 3,4 % проиндексируют социальные пенсии. Размер индексации рассчитают исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После ее проведения средний размер социальной пенсии составит 10 тыс. 183 рубля.

Изменения коснутся и законодательства о госзакупках. Закупка малого объема у единственного поставщика сможет проводиться на сумму, не превышающую 3 млн рублей, при условии ее проведения в электронной форме. Заказчиком может стать любое физическое или юридическое лицо кроме офшорных компаний.

С апреля по-новому будут принимать экзамен на водительские права. Из него исключат площадку, а кандидаты будут сдавать только теорию и вождение в городе. Для элементов, которые нельзя выполнить в условиях города, предусмотрены закрытые автодромы за пределами жилой застройки.

Также вступит в силу запрет на продажу техники, произведенной после 1 апреля 2021 года, без российского программного обеспечения. Это касается смартфонов, планшетов, телевизоров с функцией Smart TV, ноутбуков и персональных компьютеров.

С начала апреля в России установят единую минимальную цену на табачную продукцию. Кроме того, стартует эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков. Он продлится до 31 августа 2022 года.

Со 2 апреля в России для поддержки и развития инвестирования появится государственная информационная система "Капиталовложения". В ней разместится вся необходимая инвесторам информация.

Также со 2 апреля можно подать заявление о перерасчете размера ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Он будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100 % от прожиточного минимума.

С 14 апреля Минюст РФ будет утверждать порядок ведения перечня экстремистских организаций, в отношении которых суд принял решение о ликвидации или запрете деятельности.

Изменятся штрафы за нарушение антитеррористической безопасности ТЭК. За нарушения на объектах низкой категории опасности будет грозить штраф до 100 тыс. рублей, на объектах средней и высокой категории опасности – до 300 тыс. рублей.

С 26 апреля срок, в течение которого юрлица и ИП обязаны сообщать об изменении сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, увеличится до семи дней. Также расширится перечень сведений, включаемых в ЕГРЮЛ.