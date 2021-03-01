Рыцарский турнир, квест по английским сказкам и концерты ждут тюменцев на фестивале "ИнтерКиндер"

| Фото: mkrf.ru | Фото: mkrf.ru

Литературе и культуре Англии посвятят первый этап фестиваля детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер" в Тюмени 1-3 апреля. Библиотеки организовали мероприятия на трех площадках и предусмотрели очный и заочный форматы.

"Фестиваль разделен на три блока. Первый - "Страна таинственных туманов" - пройдет в апреле, следующий блок состоится в июне, третий - в сентябре. В этом году мы посвятили фестиваль трем странам - Англии, Ирландии и Шотландии. Привлечем к проведению школы английского языка, устроим рыцарский турнир, будем говорить о книгах авторов из этих трех стран. Приглашаем к участию ребят от шести лет, будет интересно", - рассказала начальник отдела социокультурных проектов Областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева Евгения Гаева.

Фестиваль откроется 1 апреля в Областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59) концертом ГУ МЧС России по Тюменской области и выступлением творческих коллективов из детской школы искусств, лауреатов Дельфийских игр, артистов вокальной студии. Гостей фестиваля пригласят на театрализованное представление "Как дружить с драконами" и "рыцарский турнир" от клуба исторической реконструкции, а также примут в рыцарскую школу. Для ребят проведут мастер-класс по ткачеству и плетению и покажут старинные наряды. Песочное шоу подготовит Елена Ивченко.

2 апреля любителей книг ждут на трех площадках. В Областной научной библиотеке им. Менделеева откроется литературно-музыкальная гостиная по произведению "Алиса в Зазеркалье", а в филиале "Специальная библиотека для слепых" (ул. Холодильная, 84) состоится мастер-класс "Лимерики". Основные мероприятия развернутся в детской библиотеке им. Лагунова (ул. Тульская, 4/3), где детей ждут на интерактивную командную игру-состязание по произведениям Редьярда Киплинга "Джунгли зовут", квест по английским сказкам, квиз и мастер-классы.

3 апреля в детской библиотеке им. Лагунова гости разгадают загадки хоббитов, пройдут квест "Необитаемый остров" и сделают аппликацию. В "Специальной библиотеке для слепых" ребят пригласят на концертную программу с участием студентов и преподавателей тюменского колледжа искусств. В Областной научной библиотеке читатели станут актерами театра теней и покажут представление по английским и шотландским сказкам. Для них пройдет литературный баттл и интерактивная игра.

В соцсетях и на сайте научной библиотеки для ребят подготовили кулинарный мастер-класс, их научат мастерить плюшевого мишку и делать аппликацию. Видеоуроки станут доступны 1 апреля.

Ознакомиться с программой можно здесь.

Татьяна Ковалева