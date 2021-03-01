11 предприятий и организаций Тюменской области стали победителями и призерами конкурса высокой социальной эффективности

| Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз» | Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз»

11 предприятий и организаций Тюменской области стали победителями регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности", сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Победителями и призерами признаны ООО "РН-Уватнефтегаз" за победу в четырех номинациях, Тюменский индустриальный университет - в двух номинациях, образовательный центр "ГЕЛИОС" - в трех номинациях, "Тюмень Водоканал" за победу в номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы".

Также в числе победителей Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие в номинации "За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы", учреждение культуры из Ялуторовска "Арт-Вояж" - "За трудоустройство инвалидов в организации".

Призером в номинации "За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы" стало акционерное общество "Завод Тюменьремдормаш". В номинациях "За развитие социального партнерства" и "За формирование здорового образа жизни" отмечено акционерное общество "СУЭНКО".

В номинациях "За формирование здорового образа жизни" и "За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы" стала призером городская поликлиника № 17.

Тюменский детский сад № 50 - призер в номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы", унитарное предприятие "Спецавтохозяйство" отмечено в номинации "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы".

Напомним, что конкурс проводится с 2000 года и проходит в два этапа: региональном и федеральном. Организации Тюменской области неоднократно становились победителями на общероссийском уровне.