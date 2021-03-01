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Сельский клуб в Тобольском районе отремонтируют по поручению губернатора

Губернатор, 12:58 29 марта 2021

Фото: admtyumen.ru

Клуб в селе Малая Зоркальцева Тобольского района должны отремонтировать до конца 2021 года. Такое решение принял губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам личного приема граждан.

С просьбой о ремонте клуба к Александру Моору обратилась жительница села, пенсионерка Нина Пронтишева. Учреждение культуры было построено в 1984 году и с тех пор не обновлялось. Губернатор поручил главе Тобольского района Леониду Митрюшкину лично проконтролировать соблюдение сроков ремонта и качество выполнения работ. Кроме того, будут выделены средства на новое оборудование клуба и благоустройство прилегающей территории.

Кроме того, по итогам личного приема граждан принято решение о ремонте водопровода в селе Черемшанка Ишимского района. С просьбой об этом к главе региона обратилась жительница села Ольга Носкова. Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин проинформировал, что ремонтные работы начнутся в мае 2021 года, их планируется завершить к концу июня.

В ходе личного приема, который прошел в онлайн-режиме, Александр Моор рассмотрел обращения шести жителей региона. По каждому из них принято положительное решение.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , личный прием

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