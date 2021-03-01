Дзюдоистка Дарья Давыдова выиграла бронзу на татами Тбилиси

| Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Тюменка Дарья Давыдова завоевала бронзовую медаль на международном турнире по дзюдо серии "Большой шлем" в Грузии, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

За рейтинговые очки боролись более 400 спортсменов из 80 стран мира. Представители сборной России завоевали одну серебряную и три бронзовые награды. Дарья Давыдова отличилась в весовой категории до 63 кг. Подопечная тренеров Николая Хохлова и Григория Давыдова выиграла четыре встречи из пяти над Аминой Белкади из Алжира, Наталии Кропска из Польши, Кетлин Квадрос из Бразилии и Люси Реншалл из Великобритании.

"Благодаря бронзовой медали, Дарья увеличила свои шансы на участие в Олимпийских играх. На мой взгляд, спортсменка боролась хорошо. Она получила 500 рейтинговых очков и потихоньку идет к своей цели. У Даши нет конкурентов среди россиянок в данной весовой категории, но попасть в число 18 желающих много, остальных участников Олимпиады отбирает международная Федерация дзюдо по согласованию с Олимпийским комитетом", - рассказал тренер Николай Хохлов.