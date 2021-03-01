Школьники из Тюмени впервые участвуют в инженерной олимпиаде России

| Фото: региональный центр "Новое поколение" | Фото: региональный центр "Новое поколение"

Школьники из Тюмени впервые станут участниками олимпиады национальной технологической инициативы по направлению "Интеллектуальные энергетические системы". За победу будут бороться учащиеся школы № 25 и лицея № 81 Матвей Басак, Леонид Смирнов и Николай Важенин, сообщает региональный центр "Новое поколение".

Интеллектуальные соревнования пройдут в Тюмени с 29 марта по 2 апреля. Участие в них примут более 40 ребят из 18 регионов страны. Им предстоит решить ряд сложных заданий в области умной энергетики, нейротехнологий, обеспечив бесперебойную работу сетей на аппаратно-программном комплексе.

Так, перед школьниками появится модель небольшого поселения с электростанциями, домами, больницами, заводами и соединяющей сетью. Участникам профиля предстоит работать с огромным количеством случайных и неслучайных параметров, разобраться как все устроено в сложной системе. Команда, которая построит наиболее оптимальную энергетическую сеть и создаст алгоритм управления в постоянно изменяющихся условиях, и станет победителем.

Победа или призовое место в этой олимпиаде даст школьнику 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету и возможность поступить в ведущие вузы страны.

По словам руководителя регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области "Новое поколение" Татьяны Вешкурцевой, для региона принимать олимпиаду такого уровня почетно и ответственно.

"К нам приехал сильный ученический состав страны. Это те школьники, которые, возможно, через несколько лет будут менять системы устройства городов. Участие в финальном треке этой олимпиады – это уже большое достижение и серьезная победа. Мы желаем каждому дальнейшего роста и, конечно, успехов", – сказала она.