Команда ТВВИКУ взяла золото второго этапа "Студенческого прорыва" в Тюмени

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Команда Тюменского высшего военно-инженерного командного училища стала победителем второго этапа военно-патриотических соревнований "Студенческий прорыв" в Тюмени. Серебро в этот раз у воспитанников центра "Аванпост", бронза – у студентов техникума индустрии, питания, коммерции и сервиса.

"Студенческий прорыв" - уникальное соревнование, объединяющее спорт, военно-прикладные дисциплины и патриотическое воспитание. В нем участвуют юноши и девушки до 27 лет, представители военно-патриотических клубов и организаций допризывной подготовки, не прошедшие военную службу по призыву, в том числе студенты выпускных курсов. Обязательное условие – никто из участников не должен иметь спортивных разрядов уровня КМС и выше.

Каждый этап посвящен исторической дате, второй приурочили к победе русских воинов на Чудском озере 18 апреля 1242 года. На старт вышли 12 команд и участники личного зачета, всего более 50 человек. Они состязались в лыжных гонках военных патрулей и военно-прикладной эстафете.

В первой дисциплине лучший результат показала команда "Аванпоста", в личном зачете – Андрей Татаринцев, представляющий ДОСААФ. В военно-прикладной эстафете лидировала команда ТВВИКУ, в личном зачете – Ренат Вагитов из этого же заведения.

Впереди еще пять этапов цикла "Студенческий прорыв", завершится он в середине сентября. Часть мероприятий пройдет в муниципалитетах, рассматривают Тобольск и Ишим. Участники покажут себя в военно-прикладном плавании, скальном марафоне, вождении автомобиля, ориентировании на местности, тактической и строевой подготовке, пляжном волейболе, шахматах, гребле на шлюпках, атлетике, стрельбе и пейнтболе. Также они поучаствуют в викторинах на исторические темы и напишут "Космический диктант".

Победители получат не только Кубки и памятные призы, но и право выбрать часть для будущей военной службы. Девушки также смогут претендовать на должности военных фельдшеров, специалистов связи, вокалистов военных оркестров и других специальностей.

"Основная задача – привлечь внимание молодежи к прохождению военной службы по контракту вместо года службы по призыву. Армия совершенствуется и в ближайшем будущем основной состав ее будут занимать контрактники. Также "Студенческий прорыв" помогает вовлекать молодежь в военно-прикладные виды спорта, популяризировать здоровый образ жизни и патриотическое воспитание", - отметил начальник областного пункта отбора на военную службу по контракту Иван Текучёв.

Он напомнил, что студентам выпускных курсов, желающим служить по контракту, нужно подать соответствующее заявление до конца апреля. Иначе в весенний призыв воспользоваться этим правом будет поздно и ребята оправятся служить по призыву. Узнать подробности и связаться со специалистами можно здесь.

Посмотреть, как проходят мероприятия "Студенческого прорыва", - здесь.

Евгения Шевцова