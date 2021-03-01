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Команда ТВВИКУ взяла золото второго этапа "Студенческого прорыва" в Тюмени

Общество, 16:04 30 марта 2021

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Команда Тюменского высшего военно-инженерного командного училища стала победителем второго этапа военно-патриотических соревнований "Студенческий прорыв" в Тюмени. Серебро в этот раз у воспитанников центра "Аванпост", бронза – у студентов техникума индустрии, питания, коммерции и сервиса.

"Студенческий прорыв" - уникальное соревнование, объединяющее спорт, военно-прикладные дисциплины и патриотическое воспитание. В нем участвуют юноши и девушки до 27 лет, представители военно-патриотических клубов и организаций допризывной подготовки, не прошедшие военную службу по призыву, в том числе студенты выпускных курсов. Обязательное условие – никто из участников не должен иметь спортивных разрядов уровня КМС и выше.

Каждый этап посвящен исторической дате, второй приурочили к победе русских воинов на Чудском озере 18 апреля 1242 года. На старт вышли 12 команд и участники личного зачета, всего более 50 человек. Они состязались в лыжных гонках военных патрулей и военно-прикладной эстафете.

В первой дисциплине лучший результат показала команда "Аванпоста", в личном зачете – Андрей Татаринцев, представляющий ДОСААФ. В военно-прикладной эстафете лидировала команда ТВВИКУ, в личном зачете – Ренат Вагитов из этого же заведения.

Впереди еще пять этапов цикла "Студенческий прорыв", завершится он в середине сентября. Часть мероприятий пройдет в муниципалитетах, рассматривают Тобольск и Ишим. Участники покажут себя в военно-прикладном плавании, скальном марафоне, вождении автомобиля, ориентировании на местности, тактической и строевой подготовке, пляжном волейболе, шахматах, гребле на шлюпках, атлетике, стрельбе и пейнтболе. Также они поучаствуют в викторинах на исторические темы и напишут "Космический диктант".

Победители получат не только Кубки и памятные призы, но и право выбрать часть для будущей военной службы. Девушки также смогут претендовать на должности военных фельдшеров, специалистов связи, вокалистов военных оркестров и других специальностей.

"Основная задача – привлечь внимание молодежи к прохождению военной службы по контракту вместо года службы по призыву. Армия совершенствуется и в ближайшем будущем основной состав ее будут занимать контрактники. Также "Студенческий прорыв" помогает вовлекать молодежь в военно-прикладные виды спорта, популяризировать здоровый образ жизни и патриотическое воспитание", - отметил начальник областного пункта отбора на военную службу по контракту Иван Текучёв.

Он напомнил, что студентам выпускных курсов, желающим служить по контракту, нужно подать соответствующее заявление до конца апреля. Иначе в весенний призыв воспользоваться этим правом будет поздно и ребята оправятся служить по призыву. Узнать подробности и связаться со специалистами можно здесь.

Посмотреть, как проходят мероприятия "Студенческого прорыва", - здесь.

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия ﻿

Евгения Шевцова

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# военная служба , военно-патриотическое воспитание , студенты

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