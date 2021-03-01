На реке Ишим прошли первые учения инженерно-саперного полка Центрального военного округа

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Военнослужащие инженерно-саперного полка ЦВО навели понтонную переправу и обеспечили переброску личного состава и техники на противоположный берег реки Ишим.

Общая протяженность установленной переправы составила более 100 метров. В первых учениях инженерно-саперного полка, сформированного в конце 2020 года с местом дислокации в городе Ишим, как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, приняли участие около 800 военнослужащих, было задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.

По замыслу учения, разведывательными подразделениями были выявлены диверсионно-разведывательные группы условного противника на пути движения колонны военной техники. После чего военнослужащими подразделений штурма и разграждения, входящих в состав инженерно-саперного полка, были уничтожены огневые точки условного противника.

На вооружении инженерно-саперного соединения находятся современные модификации путепрокладчиков БАТ-2, инженерные машины разграждения, машины котлованные МДК, комплекты тяжелых механизированных мостов ТММ, плавающие транспортеры, установки разминирования УР-77. В составе понтонно-постового парка находятся береговые и речные звенья на базе автомобилей КамАЗ, комплекты оперативного развертывания дорог и другая техника.