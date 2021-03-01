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Росводоканал устраняет аварию на водопроводе в Тюмени

Общество, 16:11 29 марта 2021

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Аварию на на магистральном водопроводе устраняют сотрудники компании "Росводоканал Тюмень". Утечка произошла в районе пересечения улиц Широтной и Монтажников утром 29 марта.

Работы ведут без отключения водоснабжения. В часы максимального водозабора возможно отсутствие водоснабжения на верхних этажах многоэтажных домов в микрорайонах МЖК, Войновка и Суходолье.

"Водопровод 1989 года постройки, - рассказал директор по производству "Росводоканала Тюмени" Дмитрий Бычков. - Повреждения на чугунных и стальных сетях особенно часто случаются в начале весны, когда происходят подвижки грунта".

Временно водоснабжение абонентов переключено на резервную линию. "Росводоканал Тюмень" приносит извинения за временные неудобства, специалисты прикладывают все усилия, чтобы устранить повреждение в кратчайшие сроки.

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