Росводоканал устраняет аварию на водопроводе в Тюмени

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Аварию на на магистральном водопроводе устраняют сотрудники компании "Росводоканал Тюмень". Утечка произошла в районе пересечения улиц Широтной и Монтажников утром 29 марта.

Работы ведут без отключения водоснабжения. В часы максимального водозабора возможно отсутствие водоснабжения на верхних этажах многоэтажных домов в микрорайонах МЖК, Войновка и Суходолье.

"Водопровод 1989 года постройки, - рассказал директор по производству "Росводоканала Тюмени" Дмитрий Бычков. - Повреждения на чугунных и стальных сетях особенно часто случаются в начале весны, когда происходят подвижки грунта".

Временно водоснабжение абонентов переключено на резервную линию. "Росводоканал Тюмень" приносит извинения за временные неудобства, специалисты прикладывают все усилия, чтобы устранить повреждение в кратчайшие сроки.