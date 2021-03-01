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Тюменцы готовятся к десятому "Венскому вальсу"

Общество, 18:00 29 марта 2021

Фонд "Сотвори из жизни шедевр" | Фото: Фонд "Сотвори из жизни шедевр"

Более 100 дебютантов могут принять участие в юбилейном, десятом, бале "Венский вальс в Тюмени". Организаторы объявили о старте заявок от девушек и юношей.

"Приглашаем активных, успешных и неравнодушных людей. Нам кажется, что сейчас не хватает музыки. Все настолько затормозилось, что любая возможность быть перед публикой, вальсировать, встречать друзей — большое счастье. Хочется, чтобы этот юбилейный бал стал особенным и запомнился тюменцам", - отметила президент фонда "Сотвори из жизни шедевр" Юлия Грошева.

Стать дебютантами классического Венского бала могут девушки 16-28 лет и юноши 18-28 лет. Заявки принимают по электронной почте. По традиции, молодые люди откроют бал исполнением полонеза, также в программе - вальс и полька.

Готовить дебютантов к Венскому балу будет заслуженный тренер России по спортивным танцам, главный тренер ансамбля формейшн "Вера" Алексей Литвинов, вести бал - заслуженный деятель искусства РФ, солист Большого театра, руководитель Русского имперского балета Гедиминас Таранда.

Ирина Шемякина

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# благотворительность , Венский бал , заявки , набор , Юлия Грошева

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