30 марта в Тюмени потеплеет до ноля градусов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Минус 12 градусов Цельсия показывают столбики термометров в Тюмени утром 30 марта, днем потеплеет до ноля, к вечеру - до минус 2-х, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают солнечный день без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-5 метров в секунду с порывами до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление повышенное - 763-766 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения.

Заход солнца в 19 часов 13 минут. Долгота дня 13 часов 1 минуту. Сегодня день на 5 минут длиннее, чем вчера.