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Эксперт "Росмолодежи" подскажет тюменцам, как победить во всероссийском конкурсе проектов

Общество, 11:44 30 марта 2021

группа "Конкурс проектов "Моя идея.Pro" ВКонтакте | Фото: группа "Конкурс проектов "Моя идея.Pro" ВКонтакте

Образовательный онлайн-интенсив, посвященный участию во всероссийском конкурсе молодежных проектов, пройдет в Тюмени 1 апреля, сообщает мультицентр "Моя территория".

Спикерами станут начальник отдела грантовой поддержки Росмолодежи Мадина Гуева и эксперт по социальному проектированию от Федерального агентства по делам молодежи Светлана Астахова. Они расскажут о том, как подготовиться к конкурсу и увеличить шансы на победу, а после лекции ответят на вопросы.

Заявки на участие в онлайн-интенсиве принимаются по ссылке.

Напомним, в 2020 году молодые тюменцы получили более 29 млн рублей грантовой поддержки от Росмолодежи. Максимальный размер гранта, который могут получить физические лица, составляет 2,5 млн рублей. Среди направлений для молодежи: туризм, спорт, молодежные медиа и другие.

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# гранты , конкурс , молодежь , Моя территория , мультицентр , Росмолодежь

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