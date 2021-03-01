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В Тобольске благоустроят и озеленят скверы, откроют воркаут-площадку

Общество, 11:35 30 марта 2021

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

В сквере Ершова в Тобольске высадят несколько десятков деревьев. Озеленение сквера Менделеева обсудят с представителями ТОС.

Планами по благоустройству и формированию зеленых зон поделился глава города Максим Афанасьев в Instagram.

Полный цикл благоустройства скверов Ершова и Менделеева проведен в 2020 г. Осталось пространство озеленить.

"Планомерное благоустройство общественных пространств делает наш город красивее, уютнее и комфортнее для проживания. Нам нужны зеленые прогулочные зоны, места, где на свежем воздухе можно заняться спортом, где детям будет весело и безопасно играть, и проводить время", - говорит Афанасьев.

Работы по благоустройству сквера Михайлова будут завершены в 2021 г. Там высадят крупномерные деревья.

В городе проведут кампанию по санитарной подрезке зеленых зон.

"В 6 микрорайоне появится новая площадка для воркаута. Дать возможность молодежи заниматься спортом там, где им хочется, и тем, чем хочется, – наша прямая обязанность", - уверен глава Тобольска.

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram ﻿

Анжела Лебедева

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# благоустройство , Максим Афанасьев , озеленение

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