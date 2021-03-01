В Тюменской области выявили два случая заражения гриппом В

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В Тюменской области лабораторно подтвердили два случая инфицирования человека штаммом вируса гриппа типа В, сообщает региональное управлением Роспотребнадзора.

Отмечается, что заболевшие не были привиты против гриппа. Информация о пациентах с гриппом В была передана из клинического госпиталя "Мать и дитя". Впоследствии в центре гигиены и эпидемиологии в Тюменской области провели повторное исследование материала, диагноз подтвердился.

В регионе от гриппа прививки поставили 914 тыс. 315 человек, что составляет 60,2% от всего населения.

Заболеваемость ОРВИ на 12 неделе ниже эпидпорога на 27,7%. В регионе нет общеобразовательных организаций, в которых полностью приостановлена деятельность. Во всех детских организациях усилили дезинфекционный режим и профилактическую работу с детьми и родителями, проводят утренние фильтры.

В Роспотребнадзоре уточнили, что вирус типа B передается только от человека к человеку. Вспышки гриппа B носят, как правило, локальный характер. Периодичность таких вспышек 4-6 лет. Они могут предшествовать эпидемиям гриппа типа А или накладываться на них. Болезнь при инфицировании вирусом гриппа В, как правило, протекает в более легкой форме, поражая чаще всего детей и людей молодого возраста. Характерной особенностью вирусов гриппа В является то, что они циркулируют только в человеческой среде.