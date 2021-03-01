Ямальские оленеводы провели кибертурнир в игровом чуме

| Фото: "Ростелеком" | Фото: "Ростелеком"

Кибертурнир по игре World of Tanks состоялся в первом в мире технологичном "игровом чуме". Его установила и запустила компания "Ростелеком" в Салехарде на время проведения Дня оленевода, сообщает компания.

Специально для турнира "игровой чум" оснастили высокоскоростным интернетом и установили четыре ноутбука для участников сражения. Сыграть мог любой желающий старше 12 лет. Бои проходили на высокой оптической скорости.

"Участники турнира оценили низкий пинг и возможности легендарных танков Т-44-100 (Р). Все победители получили игровое золото и ценные призы. А те, кто на турнир прийти не мог, наблюдали за игрой из дома. В чуме установили камеры видеонаблюдения, трансляция с которых была доступна в ключевых пабликах Салехарда и близлежащих поселков. Всего же на площадке праздника весь день работали десять камер видеонаблюдения компании", — рассказал директор Ямало-Ненецкого филиала компании "Ростелеком" Александр Оболтин.

В виртуальные бои вступили более сотни ямальцев от 12 до 70 лет. Многие из них пришли на игру в национальных костюмах. Сражения прошли на тарифном плане "Игровой" компании "Ростелеком".