Сквер на улице Ленина в Тюмени назван в честь писателя Владислава Крапивина

пресс-служба администрации Тюмени пресс-служба администрации Тюмени

Сквер имени выдающегося писателя Владислава Крапивина появится на пересечении улиц Ленина и Кирова в Тюмени в год 435-летнего юбилея областной столицы, рассказал журналистам глава города Руслан Кухарук.

"Решение о создании сквера было принято 29 марта. На этой территории находился недостроенный дом, который несколько лет назад был снесен. С инициативой о создании сквера обратились жители города и несколько общественных организаций", - сказал он.

Новый сквер вписывается в концепцию обновления ул. Ленина. В нем не будет объектов торговли или общественного питания - это территория для отдыха горожан и гостей Тюмени.

Проект сквера уже готов, строительство начнется в 2021 году. В числе деревьев, которые посадят в сквере, обязательно будут тополя, о которых много писал Владислав Крапивин. Но это будут тополя, которые не дают пуха.

пресс-служба администрации Тюмени пресс-служба администрации Тюмени

"Вклад Владислава Крапивина в литературу навсегда останется в нашей памяти. И мы, и наши потомки будем читать и перечитывать его книги", - отметил Руслан Кухарук.

Владислав Крапивин - известный советский и российский детский писатель. Он родился в Тюмени в 1938 году. За пятьдесят лет литературной деятельности написал более 450 романов, повестей, рассказов, стихов.

Евгений Бабенко