Парашютисты из разных городов в Увате состязались на точность приземления

| Фото: Федерация парашютного спорта Тюменской области | Фото: Федерация парашютного спорта Тюменской области

Спортсмены из Тюмени, Сургута, Ишима и Омска и Увата спорили за награды чемпионата по парашютному спорту на Кубок главы Уватского района, сообщает региональная Федерация парашютного спорта.

В дисциплине "точность приземления" в личных соревнованиях среди мужчин победил Евгений Иванов. Второе место у Евгения Жевагина, третье занял Максим Фадеев. Среди женщин победила Ольга Артемьева, серебро у Марины Захаровой, бронза у Александры Давидович.

В групповой дисциплине "точность приземления" победила команда "ВЫСОТА"-1 из Увата. Второе место у команды "ВЫСОТА"-2, замкнули тройку лучших парашютисты Тюмени.

Абсолютным чемпионов соревнований признан Антон Артемьев из Увата.