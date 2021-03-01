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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Акция "Доктор с вами" пройдет в ишимской поликлинике

Общество, 09:12 31 марта 2021

департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

Акция "Доктор с вами" пройдет в ишимской поликлинике №1 (ул.Республики, 78) 3 апреля.

По информации пресс-службы областной больницы №4, акция направлена на выявление сердечно-сосудистых заболеваний.

Участниками медосмотров могут стать горожане трудоспособного возраста, которым в рабочие дни не удается попасть на прием и получить комплексное обследование.Они пройдут диспансеризацию, согласно возрасту, флюорографию, маммографию.

Пациентов примут специалисты функциональной диагностики, Центра здоровья, отделения профилактики, кабинетов раннего выявления заболеваний - мужского и женского.

Пациенты с выявленными факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, нарушениями в работе сердца, получат консультацию врача-кардиолога. В 11 часов в актовом зале поликлиники пройдет Школа здоровья "Гипертония, стоп!". Слушателями могут стать все желающие.

Для того, чтобы стать участником субботней акции, необходимо предварительно записаться по телефону единого кол-центра: 6-66-66. В условиях ограничительных мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции, эта мера вынужденная. Без предварительной записи прием пациентов проводиться не будет.

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# акция , диспансеризация , поликлиника

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