Молодые тюменские ученые поделятся секретами успешной сдачи ЕГЭ

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Тюменская область присоединится ко всероссийской акции "100 баллов для победы". Она пройдет в регионе 2 апреля в онлайн-режиме и будет посвящена Году науки и технологий в России, сообщает областной департамент образования и науки.

Открытие акции состоится в режиме телемоста. Главной студией станет актовый зал Тюменского областного государственного института развития регионального образования (Малыгина, 73). На связи будут все 26 муниципалитетов региона.

Секретами успешной подготовки к экзаменам поделятся молодые ученые-стобалльники, решившие связать свою жизнь с наукой и развитием передовых технологий.

По словам начальника центра оценки качества образования Тюменской области Александра Пахомова, в 2020 году в Тюменской области было рекордное число стобалльников и высокобалльников единого государственного экзамена.

"Из года в год мы видим позитивную динамику. В 2020 году в регионе был отмечен первый 300-балльник и трое 200-балльников, 130 выпускников написали экзамены на 98-99 баллов, почти 3,5 тысячи ребят набрали от 81 до 100 баллов. Уверены, что и 2021 год порадует нас своими рекордами", - отметил он.