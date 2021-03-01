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Татьяна Сорина победила в индивидуальной гонке на чемпионате России

Спорт, 15:09 30 марта 2021

Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Тюменка Татьяна Сорина выиграла индивидуальную гонку свободным стилем на чемпионате России в Тюмени, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Сорина преодолела 10 километровый отрезок за 24 минуты 13 секунд. 35 секунд чемпионке уступила Мария Истомина, замкнула тройку призеров Анастасия Рыгалина.

Победу в мужской гонке на 15 км одержал Артем Мальцев из Нижегородской области. Второе место занял тюменец Иван Якимушкин. Он на одну секунду опередил Андрея Ларькова из Татарстана. Еще один тюменец Денис Спицов замкнул пятерку лучших.

31 марта на чемпионате мира состоится командный спринт. Начало в 11 часов 30 минут.

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# лыжные гонки , Татьяна Сорина , чемпионат России

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