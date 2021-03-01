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31 марта в Тюмени потеплеет до +4 градусов

Общество, 07:58 31 марта 2021

Минус 2 градуса Цельсия показывают столбики термометров в Тюмени утром 31 марта, днем потеплеет до плюс 4, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают солнечный день без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление - 758-761 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения.

Заход солнца в 19 часов 15 минут. Долгота дня 13 часов 6 минут. Сегодня день на 5 минут длиннее, чем вчера.

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