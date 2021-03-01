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Семилетний тюменец Михаил Калашников победил в конкурсе музея Победы

Общество, 09:36 31 марта 2021

Музей Победы | Фото: Музей Победы

Семилетний тюменец Михаил Калашников стал победителем конкурса рисунков "Мой любимый музей Победы", посвященного 35-летию с дня открытия московского музея Победы.

"Первое место в номинации "Приз зрительских симпатий" занял семилетний житель Тюменской области Михаил Калашников с рисунком "По вехам исторических событий"",– сообщили организаторы.

Конкурсанты изображали на своих работах себя с семьей и друзьями в музее Победы. Чаще всего школьники рисовали зал Славы, экспозицию "Подвиг народа", зал "Лица Победы" и фасад музея, перед которым горит Вечный огонь. Победителей определяли в трех возрастных категориях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 лет.

Всего на конкурс пришло более 700 работ из 63 регионов России.

Лауреаты конкурса смогут посетить zoom-экскурсию по уникальной экспозиции Музея Победы "Подвиг Народа" и получат дипломы в электронном виде. Рисунки победителей в разных возрастных категориях используют для создания полиграфической рекламной продукции музея.

Работы лучших участников творческого состязания можно посмотреть на сайте музея.

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# конкурс рисунков , музей Победы

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