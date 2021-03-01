Тюменцы напишут "Тотальный диктант - 2021" дистанционно

| Фото: "Тотальный диктант" во ВКонтакте | Фото: "Тотальный диктант" во ВКонтакте

"Тотальный диктант – 2021" пройдет для тюменцев в формате онлайн 10 апреля. Текст прочитает доцент ТюмГУ Светлана Смыслова. Регистрация участников международной образовательной акции стартовала 31 марта на официальном сайте проекта, сообщает сообщает управление стратегических коммуникаций университета.

"На большинство площадок, полюбившихся поклонникам "Тотального диктанта" в нашем городе, доступ пока ограничен, – рассказала координатор акции в Тюмени Лариса Басова. – Поэтому решено собрать тюменцев на диктант дистанционно".

Тотальный диктант в Тюмени начнется в 13 часов. Накануне акции каждый зарегистрировавшийся на виртуальную площадку получит письмо с индивидуальной ссылкой для подключения к видеоконференции.

Организаторы предлагают писать дистанционный диктант на специальных бланках, которые каждый желающий может распечатать дома. Если такой возможности нет, текст под диктовку можно написать на обычном листе бумаги.

После окончания диктовки работу можно отсканировать или сфотографировать в высоком качестве и до 12 апреля включительно прислать на проверку тюменской экспертной комиссии. Все необходимые материалы и адреса получит от ТюмГУ каждый тюменец, зарегистрировавшийся на "Тотальный диктант – 2021". Напомним, что подготовиться к диктанту можно на курсах "Русский по пятницам".