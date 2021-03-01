В Тюменской области помощь детям с аутизмом оказывают в 3D-квартирах

| Фото: Областной центр реабилитации инвалидов | Фото: Областной центр реабилитации инвалидов

В Тюменской области оказывается комплексная помощь детям с аутизмом и их родителям. В настоящее время на диспансерном учете в медицинских учреждениях региона состоят более 570 детей с расстройствами аутистического спектра, сообщает областной департамент социального развития.

Работу с ребятами ведут организации социального обслуживания: реабилитационный центр "Родник", областной центр реабилитации инвалидов, социально-реабилитационные центры и комплексные центры социального обслуживания населения в муниципальных образованиях.

Ежегодно в организациях социального обслуживания реабилитацию проходят более 230 детей. Курс состоит из 12 или 36 дней и включает услуги, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалидов.

Кроме того, дети от 5 до 8 лет могут пройти годовой курс реабилитации по направлению от областной клинической психиатрической больницы. Применяются нейродвигательная терапия, поведенческая терапия, система альтернативной коммуникации PECS, метод ТОМАТИС, комплекс для биоакустической коррекции Синхро-С. Главная цель такой реабилитации – подготовка ребенка к жизни в социуме, адаптация в коллективе сверстников и социализация.

На базе областного центра реабилитации инвалидов которого работает система информационного обеспечения региональной системы комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра и их семьям.

Как отмечает начальник управления департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова, семьям, в которых воспитываются дети с аутизмом, не нужно оставаться с этой проблемой наедине, специалисты реабилитационных центров готовы оказать всестороннюю помощь.

"Специалисты обучают детей навыкам независимой жизни в учебно-тренировочных квартирах, активно используют в обучении программные комплексы "3D-квартира", "3D-город", - рассказала она.