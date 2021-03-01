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Тюменский ансамбль "Юность Сибири" стал лауреатом всероссийского фестиваля

Общество, 15:02 31 марта 2021

Юность Сибири Вконтакте

Тюменский ансамбль народного танца "Юность Сибири" стал лауреатом Всероссийского фестиваля "Уральский перепляс" в Челябинске 27-28 марта.

Тюменский коллектив признан победителем в двух номинациях "Сценический народный танец" и "Стилизованный танец". Кроме того, танцевальные постановки тюменского балетмейстера Александра Овчинникова отмечены премией конкурса балетмейстерских работ и специальным призом фестиваля.

Танцевальные номера оценивало жюри во главе с народной артисткой России, художественным руководителем Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева Еленой Щербаковой.

Лучшие номера-победители смогла увидеть вся страна. Гала-концерт лауреатов транслировался на главном стримминг-портале страны культура.рф. С его помощью "Уральский перепляс" посмотрели более 1,5 тысяч человек.

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# ансамбль , танцы , Юность Сибири

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