В школах Тюменской области заработает онлайн-платформа "Сферум"

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Информационно-коммуникационную платформу "Сферум" внедрят в школах Тюменской области до конца 2021 года. Она будет запущена в 15 пилотных регионах.

Как рассказал на пресс-конференции министр просвещения РФ Сергей Кравцов, платформа "Сферум" станет дополнением к традиционному формату образования. Учитель, имея возможности информационных технологий, сможет сам определять, как их использовать.

"Информационные технологии не заменят традиционный формат обучения, а будут дополнять, решать проблемы, которые возможно имеются в системе традиционного обучения. Например, если ученик болеет и находится дома, то, чтобы не пропускать урок, он сможет подключиться к классу, слушать учителя, выполнять домашние задания. Цифровая образовательная среда позволит учителям помочь ученику освоить ту или иную тему", - рассказал он.

"Сферум" основан на технологиях социальной сети "ВКонтакте". Цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами обеспечивает "Ростелеком". Пользоваться платформой можно через мобильное приложение "Сферума" для iOS и Android и на сайте сферум.рф.

Платформа позволяет быстро пройти регистрацию благодаря использованию единого центра авторизации VK Connect. В будущем появится регистрация учетной записи через портал госуслуг. Также "Сферум" дает возможность организовывать групповые видеоконференции, подключая к уроку весь класс или отдельных учеников. Школьникам доступны чаты для общения с возможностью делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами. Пользователи также смогут создавать сообщества школ — закрытые группы учителей, родителей и учеников.

Сергей Кравцов отметил, что уже сейчас в некоторых школах началась апробация платформы "Сферум". Она позволит выявить возможные проблемы, которые нужно улучшить в системе видео-конференц-связи, что-то доработать, посмотреть, какие дополнительные методические материалы нужны учителю.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев добавил, что новые технологии можно также использовать в отдаленных малокомплектных школах, где нельзя обеспечить оффлайн-присутствие учителей необходимой квалификации.

"В этом смысле платформа должна прочно войти в повседневную жизнь наших школ. Технологически это очень перспективный продукт. И то, что мы за кроткий срок смогли создать такую платформу – это большое достижение", - подчеркнул он.

Разработчики также отмечают, что в скором времени возможность регистрации на платформе появится и у родителей. Это позволит проводить дистанционные родительские собрания, расширит возможности общения родителей с педагогами и поможет быть в курсе успеваемости ребенка.

Любовь Голышева