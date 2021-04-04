76 лет назад советские войска освободили Братиславу

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

4 апреля 1945 года советские войска освободили столицу Словакии - Братиславу от немецко-фашистских захватчиков.

Во второй половине марта началась Братиславско-Брновская наступательная операция. 25 марта на рассвете на командный пункт командира 27-го гвардейского стрелкового корпуса прибыл Маршал Советского Союза Родион Малиновский. Находившимся на направлении главного удара частям этого корпуса совместно с левофланговыми соединениями 53-й армии командующий фронтом отдал приказ о наступлении.

Ранним утром под прикрытием артиллерийских орудий в атаку пошли батальоны. Советские войска начали захватывать плацдарм на другом берегу. Войска первого эшелона успешно прорывали главную полосу обороны. Малиновский отдал приказ о наводке дополнительных мостов через реку, чтобы переправить 1-ю гвардейскую конно-механизированную группу. Введенная 26 марта в прорыв, она быстро вышла на оперативный простор. 28 марта брешь в боевых порядках врага составляла до 135 км по фронту и 40 км в глубину. К этому времени в Чехословакии было особождено около 200 населенных пунктов.

Непосредственно бои за освобождение столицы Словакии передовые части 7-й гвардейской армии завязали 2 апреля. "Прорвав сильную линию укреплений ее внешнего обвода, они вышли к восточным и северо-восточным окраинам Братиславы. Начались ожесточенные бои за каждый квартал, за каждую улицу, за каждый дом, - вспоминает Маршал Советского Союза Матвей Захаров. - Одновременно другая часть сил гвардейской армии подошла к городу с севера и северо-запада… Не удержавшись на реках Грон, Нитра и Ваг, противник предполагал отсидеться в Братиславском укрепленном районе на выгодных рубежах в Западных Карпатах. Но это ему не удалось. Всего два дня потребовалось нашим войскам, чтобы выбить гитлеровцев из Братиславы".

По информации Российского военно-исторического общества