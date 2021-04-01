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Квартирник в советском стиле состоится в тюменском "Доме печати"

Общество, 12:33 01 апреля 2021

из архива организаторов | Фото: из архива организаторов

Квартирник в советском стиле при участии тюменских музыкантов и коллективов состоится в "Доме печати" 1 апреля, начало в 19 часов, сообщает Visit Tyumen.

Это будет третий по счету "Советский квартирник" в Тюмени. Первый состоялся 18 февраля. Как отмечают организаторы, по прошествии времени они открыли много талантов и продолжат это делать.

На третьем концерте тюменские музыканты исполнят полюбившиеся многим песни и современные композиции в кавер-версиях. Также будет действовать "открытый микрофон" – любой желающий может спеть или прочитать стихотворение.

Концерт пройдет по адресу: ул. Осипенко, 81. Стоимость: 200 рублей.

Возрастное ограничение: 16+.

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# квартирник , концерт

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