В Тобольске посчитают овсянок, синиц и дятлов на скорость

| Фото: ООО "ЗапСибНефтехим" во ВКонтакте | Фото: ООО "ЗапСибНефтехим" во ВКонтакте

Соревнования по спортивной орнитологии (бёрдингу) впервые пройдут на территории Центра спорта и активного отдыха "Тобол" 3 апреля, начало в 9 часов 30 минут. Они приурочены к Международному дню птиц 1 апреля, сообщает компания "ЗапСибНефтехим".

К участию приглашают школьников и взрослых. Цель соревнований — увидеть, сфотографировать и правильно определить, как можно больше видов птиц за определенный промежуток времени.

| Фото: ООО "ЗапСибНефтехим" во ВКонтакте | Фото: ООО "ЗапСибНефтехим" во ВКонтакте

В это время года в Тобольске можно встретить до 70 видов птиц - чаек, овсянок, синиц, дятлов и других.

Все фотографии птиц передадут орнитологам Тобольской научной комплексной станции и Тюменского государственного университета для составления статистики и анализа популяции.

Подробности - на странице проекта "Территория чибисов", вопросы можно задать по электронной почте: eco@formula-hd.ru.