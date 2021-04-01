В Тюмени в Заречном микрорайоне появилась улица генерал-лейтенанта Николая Матвеева

с личного аккаунта Андрея Артюхова в Instagram с личного аккаунта Андрея Артюхова в Instagram

В Заречном микрорайоне Тюмени появилась улица Николая Матвеева. Данную инициативу, принятую на заседании фракции Единой России облдумы 22 декабря 2020 г., поддержала и администрация Тюмени, и жители города.

Об этом в своем Instagram написал первый заместитель председателя облдумы, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

По его словам Николай Матвеев - уникальная личность, единственный уроженец Тюмени, получивший в годы Великой Отечественной войны высокое звание - генерал-лейтенант.

Николай Матвеев - участник четырех войн, награжден орденами Ленина, Суворова II степени, Красной Звезды, двумя Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени и многими медалям.

"На встрече с Русланом Кухаруком обсудили возможность присвоения имени Матвеева школе, которая будет построена в этом районе, а также вопрос об установке памятника или бюста генерал-лейтенанту. Таким образом, через элементы городской среды мы сохраним память о выдающихся земляках, внёсших большой вклад в Победу", - уверен Артюхов.

Анжела Лебедева