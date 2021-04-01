Противотуберкулезный диспансер в Тюмени переименован в клинический фтизиопульмонологический центр

| Фото: Областной клинический фтизиопульмонологический центр | Фото: Областной клинический фтизиопульмонологический центр

Областной противотуберкулезный диспансер в Тюмени переименован в клинический фтизиопульмонологический центр. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Обновления позволят расширить возможности диагностики и лечения пациентов, проводить комплексы мероприятий по установлению диагноза у лиц с подозрением на туберкулез, пациентов с заболеваниями органов дыхания и средостения.

В настоящее время коечный фонд с круглосуточным пребыванием в диспансере составляет 466 коек. Готовится к открытию круглосуточное дифференциально-диагностическое отделение на 60 коек. Половину из них задействуют для диагностики и лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией и сопутствующими оппортунистическими заболеваниями.

В областном клиническом фтизиопульмонологическом центре введут дополнительные должности врачей инфекционистов и врача-пульмонолога.

Также появятся новые возможности для проведения реабилитации больных туберкулезом и пациентов пульмонологического профиля. Планируется консультирование врачей медицинских организаций по сложным вопросам дифференциальной диагностики туберкулеза и других заболеваний легких.

Областной фтизиопульмонологический центр станет координировать работу государственных и негосударственных организаций, частных лиц, принимающих участие в реализации мероприятий по оптимизации эпидемиологической ситуации по туберкулезу.