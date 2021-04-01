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Конек-горбунок и тюменская набережная вошли в финал всероссийского конкурса брендов

Общество, 16:42 01 апреля 2021

Сергей Пересторонин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Пересторонин, ИА "Тюменская линия"

Восемь культурных и туристических брендов Тюменской области прошли предварительный отбор конкурса "Топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России", сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

Это Конек-горбунок, набережная Туры, чудотворная икона Абалакской Божией матери "Знамение", Ермак, Иоанн Тобольский, Савва Мамонтов, Филофей Лещинский и Ялуторовский острог. Напомним, в конкурсе участвуют поселения, культурные и природные объекты, образы, традиции и промыслы, имена выдающихся людей, события и даты, креативные кластеры, которые могут стать точками притяжения жителей, туристов, добровольцев и инвесторов.

Отбор шел с участием жюри и с учетом народного голосования на портале Живоенаследие.рф. Полный список объектов, прошедших предварительный отбор, здесь. Также на портале можно добавлять объекты – интересные здания, музеи, памятники, культурные ценности, организации, места посещения, связанные с отобранными на сайте ключевыми культурными и туристическими брендами страны.

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# бренды , конкурс , туризм

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