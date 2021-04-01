Врачи тюменской ОКБ №1 поблагодарили анестезиолога-реаниматолога Николая Ильченко

фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «ОКБ №1» фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «ОКБ №1»

Памятный орден и благодарственное письмо от Областной клинической больницы №1 получил анестезиолог-реаниматолог, заслуженный врач России Николай Ильченко. В год своего 75-летия он решил уйти на заслуженный отдых, сообщает пресс-служба ГБУЗ ТО "ОКБ №1".

Николай Иванович Ильченко из своего 46–летнего трудового стажа 36 лет трудился в ОКБ №1. Для многих врачей он был внимательным наставником.

"Большое спасибо за долгий профессиональный труд в стенах этой больницы! На ваших глазах она выросла из небольшого здания в несколько корпусов. Николай Иванович, вы принимали участие во внедрении всех новаций, передовых технологий. У вас наверняка, есть что вспомнить – много и с удовольствием! Думаю, что все светлое и позитивное, что сделано для больницы вами, вы сохраните в душе еще на долгие годы вперед!", - сказал главный врач Областной клинической больницы №1 Сергей Ярцев, обращаясь к заслуженному врачу.

Коллеги Николая Ивановича Ильченко называют его не только врачом-наставником, но и – "человечищем". По их словам, он обладает скромностью, высокой ответственностью. Он всегда позитивен, создает комфортные для всех сотрудников условия работы. И самое главное: он любит свое дело и людей, которых лечит.

Николай Иванович дал обещание коллегам на заслуженном отдыхе быть активным. Он планирует развиваться, уже наметил несколько увлечений, о которых обязательно расскажет коллегам на следующей неформальной встрече.