В Тюменской области открыт прием заявок на конкурс "Мир! Человек! Мечта!"

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Прием заявок на областной конкурс художественного чтения, камерной музыки, изобразительного и декоративно-прикладного искусства "Мир! Человек! Мечта!" стартовал в Тюмени, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Ежегодно участие в нем принимают более тысячи человек – в возрасте от четырех лет и старше. На сцене выступают учащиеся общеобразовательных учреждений, воспитанники детско-юношеских центров, школ искусств, а также представители общественных организаций, различных учреждений города и области. Свои творческие способности проявляют и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Конкурс пройдет с 17 по 30 апреля в центре эстетического воспитания детей "В доме Буркова" и будет включать номинации "Камерная вокальная музыка", "Камерная инструментальная музыка", "Театр малых форм", "Голоса народов мира", "Изобразительное искусство", "Декоративно-прикладное искусство" и другие.

Подать заявку можно до 13 апреля в режиме онлайн, перейдя по ссылке или по электронной почте mir.chelovek.mechta@mail.ru (только в формате word). Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (3452) 444-212 и 8-919-954-89-37.