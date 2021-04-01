В Тюмени о временных ограничениях на дорогах теперь можно узнать в Viber
В Тюмени запустили сообщество "Дороги Тюмени" в мессенджере Viber. Участники в онлайн-режиме смогут получить информацию о ремонтах дорог, схемах объездов, отключении светофоров и работе парковок, сообщает администрация города.
В 2021 г. в Тюмени планируют построить более 10 км новых дорог, еще около 30 км – реконструировать и отремонтировать. В том числе более 17 км дорожного полотна будет заменено в рамках национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги".
Чтобы перекрытие дорог не застало автомобилистов врасплох, достаточно присоединиться к сообществу "Дороги Тюмени" по ссылке.
Водителям также предлагают подписаться на аккаунт в Instagram.