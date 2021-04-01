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В Тюмени о временных ограничениях на дорогах теперь можно узнать в Viber

Общество, 18:37 01 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени запустили сообщество "Дороги Тюмени" в мессенджере Viber. Участники в онлайн-режиме смогут получить информацию о ремонтах дорог, схемах объездов, отключении светофоров и работе парковок, сообщает администрация города.

В 2021 г. в Тюмени планируют построить более 10 км новых дорог, еще около 30 км – реконструировать и отремонтировать. В том числе более 17 км дорожного полотна будет заменено в рамках национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги".

Чтобы перекрытие дорог не застало автомобилистов врасплох, достаточно присоединиться к сообществу "Дороги Тюмени" по ссылке.

Водителям также предлагают подписаться на аккаунт в Instagram.

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# дороги , мессенджер , национальный проект Безопасные и качественные дороги , ограничение движения , ремонт дорог

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