В Тюмени о временных ограничениях на дорогах теперь можно узнать в Viber

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени запустили сообщество "Дороги Тюмени" в мессенджере Viber. Участники в онлайн-режиме смогут получить информацию о ремонтах дорог, схемах объездов, отключении светофоров и работе парковок, сообщает администрация города.

В 2021 г. в Тюмени планируют построить более 10 км новых дорог, еще около 30 км – реконструировать и отремонтировать. В том числе более 17 км дорожного полотна будет заменено в рамках национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги".

Чтобы перекрытие дорог не застало автомобилистов врасплох, достаточно присоединиться к сообществу "Дороги Тюмени" по ссылке.

Водителям также предлагают подписаться на аккаунт в Instagram.