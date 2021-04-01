Владимир Якушев вручил свидетельства о присвоении президентских грантов тюменским ученым

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Четыре жителя Тюменской области получили президентские гранты на реализацию научных инициатив. Церемонию вручения свидетельств о присуждении грантов молодым ученым провел полпред президента в УФО Владимир Якушев 1 апреля.

"Получение гранта президента России – огромная честь и большая ответственность. Но главное – это стимул для дальнейшей самореализации, для раскрытия вашего научного и творческого потенциала. Уверен, что так и будет!" - сказал он.

Работы победителей – это научные исследования, направленные на широкое применение современных технологий в сфере производства, экологии, в различных областях социальной жизни. Главными критериями оценки научных работ выступает их практическая значимость и востребованность с точки зрения приоритетов развития страны.

"Присутствующая здесь молодежь – это настоящее и будущее нашей науки, наша гордость и надежда на новые открытия и выдающиеся достижения. Именно ваша амбициозность, целеустремлённость, энергия и талант способны обеспечить качественный прорыв в развитии Уральского федерального округа и всей страны", - сказал Владимир Якушев, обращаясь к молодым ученым.

Полпред отметил большой охват областей научного знания, в которых работают победители конкурса: от решений проблем накопленного экологического ущерба; мониторинга социального здоровья жителей арктического региона и до повышения эффективности каналов доставки лазерного излучения в промышленности и медицине.

В рамках национального проекта "Наука" работа по продвижению работ молодых ученых будет безусловно продолжена, заверил полпред.

Как сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента в УФО, в числе получателей гранта - научный сотрудник международной комплексной научно-исследовательской лаборатории по изучению изменения климата, землепользования и биоразнообразия Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) Тюменского государственного университета, кандидат биологических наук Артем Лисачев. Тема его исследования - "Скрининг возбудителей ранавирусной инфекции (Ranavirus sp.) среди эктотермных позвоночных на территории Западной Сибири".

Доцент кафедры "Электроэнергетики" Тюменского индустриального университета, кандидат технических наук Илья Сухачев получит поддержку на разработку научно-технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости при нарушениях нормального режима электропитания потребителей на примере нефтяных промыслов.

Доцент кафедры "Прикладной механики" Тюменского индустриального университета, кандидат технических наук Петр Чепур получит грант на разработку математической модели демпфирующей вставки в фундамент для повышения сейсмоустойчивости сооружений.

Доцент кафедры "Маркетинга и муниципального управления" Тюменского индустриального университета, кандидат социологических наук Лидия Белоножко проведет мониторинг социального здоровья населения арктического региона.