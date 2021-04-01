Жителям Тюмени объяснили видео с разгоняющим лужу трактористом

Фото предоставлено ЦУР Тюменской области Фото предоставлено ЦУР Тюменской области

Видео, в котором трактор расчищал с дороги не снег, а лужу, опубликовал в тюменском сообществе в соцсети житель микрорайона Антипино. На это сообщение оперативно отреагировали в Центре управления регионом Тюменской области.

К решению проблемы подключилась администрация Тюмени. В результате в сжатые сроки на пересечении ул. Антипинская и переулка Добрый, где снималось видео, откачали воду. Кроме того, жители получили ответ на вопрос, почему у них нет ливневой канализации.

"Обустроить данный участок ливневой канализацией не представляется возможным по причине отсутствия централизованного коллектора. В случае повторного подтопления будут выполнены мероприятия по откачке воды с проезжей части на вышеуказанном участке улично-дорожной сети", – пообещали специалисты.

Из-за потепления жители стали чаще обращаться с проблемой, связанной с откачкой луж, отметили в Центре управления регионом.

Например, еще одну подобную жалобу ЦУР зафиксировал в соцсетях. В комментариях под постом тюменец сетовал на неубранные сугробы в центре областной столицы. Снег тает и лужи становятся непроходимыми. Проблемная зона находится в частном секторе, в районе Старой Зареки, около моста Влюбленных. Информация была передана администрации Тюмени. Спустя пять дней городские власти опубликовали фотографии работающего на территории трактора и ответ автору обращения. Ему пояснили, что подрядные организации откачивают воду, в местах, где отсутствует централизованная ливневая канализация. Кроме того, работники вывозят снег с подтопляемых территорий, очищают канавы и оголовки труб, убирают мусор, оттаявший из сугробов.

"Благодаря сигналам от неравнодушных жителей, которые фиксируют сотрудники ЦУР, нам удается узнать о недобросовестной работе подрядчиков, или же попусту их неспешности в решении проблем", - пояснил руководитель ЦУР Тюменской области Роман Рзаев. Он отметил, что городская администрация давно ведет работу с обращениями граждан, как в соцсетях, так и через портал "Тюмень – наш дом".