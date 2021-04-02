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Тюменский пятиклассник победил на региональном конкурсе сочинений "Без срока давности"

Общество, 11:41 02 апреля 2021

Областная ФМШ ВКонтакте | Фото: Областная ФМШ ВКонтакте

Ученик пятого класса Областной физико-математической школы Матвей Красников победил в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности", сообщает ФМШ.

Итоги конкурса подводились в трех возрастных категориях. Школьники писали о своих дедах и прадедах, память о которых бережно хранится в семьях.

Победители представят регион на федеральном этапе, который завершится 15 апреля.

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# Великая Отечественная война , сочинения

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