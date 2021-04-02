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Психолог Евгений Андреев станет спикером форума "Тетрис"

Общество, 10:59 02 апреля 2021

из архива организаторов форума "Тетрис" | Фото: из архива организаторов форума "Тетрис"

О механизмах активного вовлечения родителей во внеучебную деятельность расскажет дипломированный психолог Евгений Андреев в ходе форума "Тетрис" 3 апреля в 19 часов, сообщают организаторы.

Стаж психолога тюменского центра внеучебной работы "Дзержинец" составляет 10 лет. Он специализируется на групповой работе с детьми, родителями и педагогами, проведении тренингов, семинаров, лекций и мастер-классов. Также Евгений Андреев проводит индивидуальные консультации с детьми и родителями.

Встреча пройдет в формате онлайн. С программой форума и полезными статьями о воспитании детей можно ознакомиться в сообществе. Здесь же будут выкладывать видео с экспертами.

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# дети , психология , родители

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