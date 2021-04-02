"Коробки храбрости" установили в шести общественных местах Тобольска

| Фото: Областная больница №3 | Фото: Областная больница №3

Тоболяков приглашают присоединится к социальному проекту "Коробка храбрости", сообщает Областная больница №3.

Любой желающий может положить игрушку в контейнеры, которые находятся по адресам: 9 микрорайон, 25А (ТЦ "Арбат"), 6 микрорайон, 38 (ТЦ "Евразия"), 4 микрорайон, 24 (ТЦ "Европа"), 8 микрорайон, 32 (департамент градостроительства и землепользования), 8 микрорайон, 37/3 (Комитет по делам молодежи), ул. Аптекарская, 3 (администрация города Тобольска).

Порадовать детей можно куклами, фигурами зверей, машинками, пазлами или раскрасками. Стоит исключить плюшевые, деревянные, очень мелкие, стеклянные или керамические игрушки. Необходимо, чтобы игрушки можно было обработать стерилизатором.

"Коробка храбрости" - пластиковый контейнер, из которого ежедневно десяток детей достают себе игрушку в награду за храбрость после уколов и других малоприятных, но очень важных медицинских процедур в кабинете поликлиники или педиатрическом отделении стационара Областной больницы №3.