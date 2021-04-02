Жителям Тюменской области при покупке смартфона доступны сервисы Почты России

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

5,6 млн человек стали пользователями приложения Почты России в марте 2021 года. С апреля покупатели новых смартфонов могут установить мобильное приложение при первом запуске устройства и сразу начать пользоваться сервисами.

Приложение Почты России вошло в список социально значимых, рекомендуемых Минцифры РФ для установки на устройства. Все приложения из этого списка войдут в агрегатор Минцифры Applist, который предложит устанавливать приложение, сообщает Почта России.

Мобильное приложение открывает полноценный доступ к цифровым сервисам компании. В нем можно отследить отправления, оформить быстрое получение отправлений по электронной подписи без паспорта, оформить предоплаченные посылки для сдачи без очереди, вызвать курьера, купить товары на маркетплейсе, получить информацию о работе отделений и многое другое. В 2020 году был создан ряд дистанционных сервисов. Появилась возможность оформить в приложении доставку заказов из почтовых отделений на дом, а также отправлять посылки по номеру телефона.

Чаще всего клиенты Почты России пользуются в приложении услугой по предзаполнению посылок, которая существенно экономит время. С ее помощью клиент может самостоятельно оформить и оплатить посылку и без очереди сдать ее в отделении.