Определиться с выбором профессии тюменцам помогут на вебинаре
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Ищущих работу тюменцев приглашают на бесплатный вебинар, организованный в рамках соглашения о сотрудничестве департаментом труда и занятости населения Тюменской области и компанией HeadHunter.
На мероприятии соискателям расскажут о том, как определиться с выбором профессии и трудоустроиться. Слушателям также дадут практические советы о том, как составить резюме, как проходить собеседования и другие рекомендации.
Вебинар пройдет 8 апреля в 14 часов 30 минут, регистрация участников по ссылке.