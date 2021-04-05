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Определиться с выбором профессии тюменцам помогут на вебинаре

Общество, 08:27 05 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ищущих работу тюменцев приглашают на бесплатный вебинар, организованный в рамках соглашения о сотрудничестве департаментом труда и занятости населения Тюменской области и компанией HeadHunter.

На мероприятии соискателям расскажут о том, как определиться с выбором профессии и трудоустроиться. Слушателям также дадут практические советы о том, как составить резюме, как проходить собеседования и другие рекомендации.

Вебинар пройдет 8 апреля в 14 часов 30 минут, регистрация участников по ссылке.

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# HeadHunter , вебинар , трудоустройство

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