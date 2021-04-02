Члена Общественной палаты России Сергея Бурлакова впечатлила Тюмень

| Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

Член Общественной Палаты России, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков посетил Тюмень. 2 апреля гостя приветствовал глава Тюмени Руслан Кухарук, сообщает администрация города.

Сергей Бурлаков посетил Тюмень впервые и был впечатлен тем, как в городе сохраняют памятники деревянного зодчества. Руслан Кухарук рассказал о "тюменском барокко" и о том, как тюменские купцы вносили свой вклад в развитие города.

Сегодня Тюмень занимает лидирующие позиции в стране по вводу жилья в эксплуатацию, в 2020 году эта цифра превысила 991 тыс. кв. м.

Большое внимание в городе уделяют созданию зон отдыха. С 2012 по 2020 год благоустроено 69 общественных территорий общей площадью более 320 га. В 2021 году перемены ждут еще пять общественных территорий общей площадью более 3 га.

За период 2011–2020 гг. в Тюмени комплексно благоустроено 542 дворовые территории общей площадью более 1813 кв. метров.

Визит Сергея Бурлакова в Тюмень завершится 4 апреля.